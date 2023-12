× Helene Fischer wird jetzt zur Barbie

Am 25. Dezember feiert Helene Fischer das ORF-Comeback ihrer Weihnachts-Show. Dabei zeigt sie sich auch als Barbie.

Am 25. Dezember ab 20.15 Uhr wird Schlager-Queen Helene Fischer im ORF zur Barbie. Als eines der vielen Highlights ihrer neuen Weihnachts-Show liefert sie an der Seite von Musiker Tom Beck, der sich als Ken verkleidete eine Hommage an den Rekord-Film „Barbie“. Im zuckerlrosa Petticoat wirbelt Helene dabei mit einem Medley Medley aus Songs wie "Jeden Morgen wird die Sonne neu geboren", "Fehlerfrei", "Phänomen", "Mit keinem andern", "Nur mit dir", "Feuer am Horizont", "Achterbahn" und "Herzbeben" über die Bühne.

© ZDF/Sandra Ludewig

© ZDF/Sandra Ludewig



Die Sendung, bei der auch Beatrice Egli. Peter Maffay, Dave Stewart von den Eurythmics (Sweet Dreams), die Simple Minds (Don’t You) und Nena (Liebe ist) als Duettpartner dabei sind wurde bereits Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. Für eine Neuauflage von "Atemlos durch die Nacht" tritt Helene wieder mit Shirin David auf. In den selben heißen Outfits - rote und blaue Glitzer-Bodys mit Schulterpolstern und Handschuhen - wie bei "Wetten, dass..?" .

© ZDF/Sandra Ludewig

© ZDF/Sandra Ludewig

© Instagram ×



Cool: neben waghalsigen Akrobatik-Einlagen mit u.a. Zurcaroh & The Freaks, einer Musical-Revue aus „Moulin Rouge" und einem witzigen KI-Double-Sketch mit Komikerin Tahnee gibt’s auch ein rockiges Duett mit Melissa Naschenweng. Gemeinsam stimmt man die Hits von Alice Cooper („Poison“), den Scorpions („Rock Me Like a Hurricane“) und von Bonnie Tyler („Holding Out For A Hero“) an. Vielleicht kommts ja am 11. Juli 2026 zur Zugabe. Da fegt Helene ja mit ihrer neuen 360-Grad-Show durchs Happel Stadion.