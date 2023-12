TV-KNALLER! Naschenweng bei Fischer-Show

Die Weihnachtsshow von Helene Fischer wird heuer auch wieder österreichische Beteiligung haben

Am ersten Weihnachtstag kehrt die "Helene Fischer Show" sehr zur Freude aller Schlager-Fans wieder ins TV zurück. Nach drei Jahren Pause werden hier Stars wie Emeli Sandé, Nena, Peter Maffay und die zweifache Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Loreen auftreten. Zudem wird Rapperin Shirin David Teil der Show sein. Mit ihr sorgte Helene Fischer erst kürzlich für Wirbel. Die Rap-Version von "Atemlos" gefiel nicht jedem.

Naschenweng mit Rock-Medley auf der Bühne

Auch Österreicherin Melissa Naschenweng bekommt einen Auftritt in der Show. Sie performt gemeinsam mit Helene Fischer ein Rock Medley (Poison, Rock Me Like a Hurricane, Holding Out for a Hero). Ausgestrahlt wird die "Helene Fischer Show" am 25. Dezember um 20:15 Uhr in ORF 2. Aufgezeichnet wird die Show bereits am 1. und 2. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf.