Bestätigt Helene Fischer HIER die Hochzeit mit Thomas?

Gestern wurde die "Helene Fischer Show" vor 12.500 Fans in der Düsseldorfer Messe aufgezeichnet. Wurde bei einem Teil der Show ein Ehe-Geheimnis gelüftet?

An diesem Wochenende (1. und 2. Dezember) wird Helene Fischers langersehnte Weihnachtssendung "Helene Fischer Show" (Ausstrahlung am 25.12. ab 20.15 Uhr auf ORF2) in Düsseldorf vor Live-Publikum aufgezeichnet. Bereits gestern wurde ein Teil der Sendung vor 12.500 Fans aufgenommen. Eines der Highlights wird Helene Fischers gemeinsamer Auftritt mit der deutschen Komikerin Tahnee – hier kam es zu einer spannenden Szene ... verriet Tahnee ein Ehe-Geheimnis?

Was war passiert? Die Komikerin verwandelte sich für ihren Auftritt in eine "KI Helene" – die Schlager-Queen wurde also "geklont" und es gab sie zwei Mal auf der Bühne. Die beiden Helenes unterhielten sich. Die echte Sängerin wollte von der "KI Helene" wissen: "Könntest du eigentlich einspringen für mich, wenn ich mal krank wäre? Das wäre es eigentlich." In ihrer Antwort sagte die verkleidete Tahnee über Helenes "Ehemann". Die Komikerin antwortete: "Aber selbstverständlich, meine liebe. Von ganzem Herzen gerne. Niemand wird den Unterschied bemerken. Unser Ehemann Thomas, der hat es eben auch nicht gemerkt." Im Publikum gab es Jubel. Die echte Schlager-Queen machte den Spaß mit: "Bitte?! Bitte?!", antwortete sie. Helene Fischer ist eben Vollprofi: Sie gab kein Dementin, aber auch keine Bestätigung ab. Sie sagte gar nichts darauf.

Hier besagte Performance im Video:

Man darf gespannt sein, ob diese Szene für die TV-Zuschauer an Weihnachten rausgeschnitten wird.