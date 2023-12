Schock-Foto: "CSI: Miami"-Star nicht wieder zu erkennen

Seit mehr als 16 Jahren wurde der pensionierte Schauspieler David Caruso (67) erstmals wieder auf Fotos in der Öffentlichkeit abgelichtet. Der "CSI: Miami" ist nicht wieder zu erkennen.

USA. Vor elf Jahren trat er das letzte Mal im Fernsehen auf und vor mehr als sechs Jahren gab es das letzte Foto von ihm – jetzt tauchten neue Aufnahmen vom pensionierten Schauspieler und ehemaligen "CSI: Miami"-Star David Caruso (67) auf. Die Bilder sind schockierend: Er ist dabei fast nicht mehr wieder zu erkennen.

Aufgenommen wurden die Fotos im vergangenen Monat vor Carusos Haus in San Fernando Valley (Kalifornien). Er war auf dem Weg Besorgungen zu machen und wurde von einer unbekannten Frau begleitet.

Caruso wurde zuletzt im Juni 2017 fotografiert, als er und seine beiden jüngsten Kinder – Marquez (18) und Paloma (16) – beim Abflug eines Fluges am Flughafen in L.A. (LAX) gesehen wurden. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem mit seiner Rolle als Lieutenant Horatio Caine in der Serie "CSI: Miami". Er spielte in mehr als 230 Folgen mit. Die CBS-Serie wurde 2021 nach 10 Staffeln abgesetzt.

Evan Ellingson: "CSI: Miami"-Star stirbt mit nur 35 Jahren

Erst Anfang November ist Evan Ellingson – er verkörperte in "CSI: Miami" Kyle Harmon, den Sohn von Hauptfigur Horatio Caine (David Caruso), im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Sein tragischer Tod erschütterte Serien-Fans wie Hollywood-Kollegen. Inzwischen wurde die Todesursache geklärt: Wie von der "L.A. Times" berichtet, war es eine versehentliche Überdosis Fentanyl, ein starkes Opioid.

Dieser tragischen Entwicklung ging ein langer und schwieriger Kampf Ellingsons mit Suchtproblemen voraus. Er war drei Jahre lang clean, bevor ihm nach einem Zahnarztbesuch opioidhaltige Medikamente verschrieben wurden. Das führte zu einem fatalen Rückfall.