Paris Hilton: DARUM nahm ich eine Leihmutter

Paris hat Angst vor Wehen und dem Tod: Auf die Frage, ob die 42-Jährige aufgrund ihres Alters Bedenken hatte, ein Kind auszutragen, antwortet Hilton, dass sie auch auf eine Leihmutter zurückgreifen würde, wenn sie 20 Jahre jünger wäre, da Angst habe in Arztpraxen sein zu müssen. "Die Spritzen, die intravenösen Injektionen." Sie habe auch einmal unfreiwillig bei einer Geburt zugesehen. "Das hat mich traumatisiert."Aber ich will so sehr eine Familie, das ist nur der physische Teil davon. Ich habe einfach solche Angst. Wehen und Tod sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt."