"CSI: Miami"-Star starb an Überdosis

Sein tragischer Tod mit erst 35 Jahren erschütterte Serien-Fans wie Hollywood-Kollegen: Nun ist die Todesursache von Evan Ellingson bekannt geworden.

Noch immer trauert Hollywood um einen seiner talentierten Schauspieler: Evan Ellingson, bekannt für Rollen in der Erfolgsserie "24" und "CSI: Miami", wurde wie berichtet am 5. November leblos in seinem Schlafzimmer gefunden. Ellingson, der in jungen Jahren an der Seite von Größen wie Kiefer Sutherland, Cameron Diaz und David Caruso spielte, wurde nur 35 Jahre alt.

Zahnarztbesuch hatte fatale Folgen

Er starb ohne Fremdeinwirkung – die Todesursache, wie von der L.A. Times berichtet, war eine versehentliche Überdosis Fentanyl, ein starkes Opioid. Dieser tragischen Entwicklung ging ein langer und schwieriger Kampf Ellingsons mit Suchtproblemen voraus. Er war drei Jahre lang clean, bevor ihm nach einem Zahnarztbesuch opioidhaltige Medikamente verschrieben wurden. Das führte zu einem fatalen Rückfall.

Familie in tiefer Trauer um Evan

Sein Vater äußerte gegenüber dem US-Magazin TMZ, dass es Ellingson zuletzt besser gegangen sei, weshalb sein Tod für die Familie völlig überraschend kam. In einem Statement erinnert sich seine Familie an Evan als liebevollen Menschen, der Jesus liebte und anderen Suchtkranken Hoffnung schenken wollte. Sie betonten seine kindliche Seele und sein strahlendes Lächeln, das jeden Raum erhellen konnte.

Ellingson spielte in "Beim Leben meiner Schwester" neben Hollywood-Star Cameron Diaz © Getty ×

Ellingsons Karriere begann früh. Mit zehn Jahren wurde er in einem Skatepark entdeckt, was zu Rollen in Werbespots und TV-Sendungen führte. Sein Durchbruch kam mit der Rolle des Josh Bauer in „24“ und als Kyle Harmon in „CSI: Miami“. 2008 wurde er Vater einer Tochter, Brooklynn, 2010 zog er sich 2010 aus dem Filmgeschäft zurück.

Ellingson hinterlässt auch seine langjährige Freundin Kaysha Dial, die auf Instagram ihre tiefe Trauer und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit zum Ausdruck bringt. Sie beschreibt ihn als ihre große Liebe und betont, wie dankbar sie für ihre gemeinsamen Erlebnisse ist.