"CSI: Miami"-Star stirbt mit nur 35 Jahren

Der frühere Kinderstar Evan Ellingson ist tot. Der US-Schauspieler starb am Sonntag im Alter von nur 35 Jahren in San Bernardino County in Kalifornien.

Durch seine Rollen in den bekannten TV-Serien "CSI: Miami" und "24" wurde er bekannt und berühmt, nun ist der frühere Schauspieler Evan Ellingson mit lediglich 35 Jahren gestorben. Laut dem US-Promi-Portal TMZ wurde er leblos in seiner Wohnung gefunden. "Breaking Bad"-Fans trauern um Schauspiel-Star Mike Batayeh

CBS schickt Horatio Caine in die Pension Ellingson lebte in einem Apartment-Komplex für frühere Suchtkranke, einem sogenannten "Sober Home". Der Ex-Kinderstar hatte jahrelang mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen, soll aber zuletzt auf einem guten Weg gewesen sein. Zur Todesursache war vorerst noch nichts Näheres bekannt. Die Behörden gehen aktuell aber nicht von einem Fremdverschulden aus. Bekannt durch "CSI" und "24" Ellingson verkörperte in "CSI: Miami" Kyle Harmon, den Sohn von Hauptfigur Horatio Caine (David Caruso). Insgesamt hatte er in der Krimi-Serie Auftritte in 17 Folgen über drei Staffeln hinweg. Auch in der Echtzeit-Serie "24" mit Kiefer Sutherland als Agent Jack Bauer hatte Ellingson eine prominente Rolle. In der sechsten Staffel spielte er Bauers Neffen Josh. Hauptrolle neben Cameron Diaz Auch in "General Hospital" und "Bones - Die Knochenjägerin" hatte Ellingson Gastauftritte. 2009 spielte er neben Cameron Diaz in dem Film "Beim Leben meiner Schwester" eine der Hauptrollen. © Getty Ellingson spielte in "Beim Leben meiner Schwester" neben Hollywood-Star Cameron Diaz × Zuletzt hatte Ellingson mit Hollywood aber nichts mehr am Hut: Nach seiner Zeit bei "CSI: Miami" hatte er sich aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen.