"Breaking Bad"-Fans trauern um Schauspiel-Star Mike Batayeh

Der US-Schauspieler und Komiker Mike Batayeh ist tot. Der 52-Jährige war unter anderem für seine Rolle in der Erfolgsserie "Breaking Bad" bekannt.

Fans von "Breaking Bad" wird Batayeh noch als Manager von Gustavos Waschsalon in Erinnerung sein. Nun ist der Schauspieler überraschend aus dem Leben geschieden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, starb Batayeh bereits am 1. Juni an einem Herzinfarkt in seinem Haus in Michigan. Laut seiner Schwester Diane sei sein Tod nicht nur tragisch, sondern auch plötzlich passiert, denn Mike Batayeh habe keine medizinische Vorgeschichte an Herzproblemen gehabt.

"Er wird von allen, die ihn liebten, sehr vermisst werden, und seine Fähigkeit, so vielen Menschen Lachen und Freude zu bringen", hieß es in einer Erklärung der trauernden Familie.

Batayeh war auch als Komiker und Sychronsprecher tätig. Als Schauspieler trat er unter anderem auch in den Serien "CSI: Miami", "Life" oder "JAG: Im Auftrag der Ehre" auf. In "Breaking Bad" verkörperte er die Rolle von Dennis Markowski, Manager des Waschsalons Lavanderia Brillante. Dieser diente in der Serie als Tarnung für das Meth Labor von Walter White und Jesse Pinkman.