Schauen Sie hier das Video von „Nur zusammen".

Im neuen Jahr erwartet das RTLZWEI-Publikum ein Einblick in das Abenteuer von Joey Kelly und seiner 6-köpfigen Familie auf der Panamericana mit der Doku „Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana“. Eine große Premiere für Joey Kelly und Familie ist der Song „Nur zusammen“, der im Zuge dieser aufregenden Reise entstanden ist und von Maite Kelly geschrieben und produziert wurde.

Bald live



Joey Kelly’s Family – Das sind neben Joey Kelly mit seiner Frau Tanja auch ihre vier Kinder Lillian, Luke, Leon und Lisann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer der Florian Silbereisen Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ können den Song „Nur zusammen“ am 2. Dezember live hören.

Zusammen stark

Diese Gelegenheit bietet eine Vorschau auf das, was das Publikum in der kommenden Doku erwartet – eine emotionale Reise über die Panamericana, begleitet von einer berührenden musikalischen Untermalung. „Nur zusammen“ gelingt es, die enge Bindung und den Zusammenhalt der Familie Kelly in Melodie und Text einzufangen. Denn die Botschaft des Songs ist ganz klar „Nur zusammen sind wir stark“.