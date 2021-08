Model Lilly Becker hat im Urlaub zugenommen. Die fünf Kilo sollen so nun wieder weg!

Im Urlaub hat es sich Model Lilly Becker gut gehen lassen. Auf Instagram hat sie ihren Fans gezeigt, dass sie dem einen oder anderen Glaserl nicht abgeneigt war und auch kulinarisch soll die fesche Ex von Tennis-Star Boris Becker nichts stehen lassen haben.

Sprudel, um einen Mädels-Trip zu feiern

Lilly Becker: Sie hat 5 Kilo zugenommen

Doch nun ist die 45-Jährige Lilly wieder im Alltag angekommen. Ihren Fans zeigt sie in einer Insta-Story, dass sie nun auf ihr Gewicht schauen, sogar einiges abnehmen wolle. Denn fünf Kilo hat Lilly Becker seit dem Sommer mehr.

So will sie abnehmen

Lilly hat auch schon einen genauen Plan, wie sie das Fett schmelzen lassen will: Sie zeigt, dass sie dafür Spinning macht und in einem weiteren Frame sieht man sie beim Walken. Sie schreibt dazu: "Wie sehr ich das vermisst habe". In fünf Wochen, so Lilly, will sie ihre Figur wiederhaben.