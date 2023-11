Jetzt fix: Helene Fischer am 11. Juli 2026 in Wien

Eventim, der führende Ticketverkäufer in Deutschland, leakt sensationelle Tourpläne von Helene Fischer: Am 11. Juli 2026 kommt sie mit Rundum-Bühne ins Ernst Happel Stadion!

Die Push-Meldung in der App des deutschen Ticket-Anbieters Eventim war fast zu schön um wahr zu sein: „Helene Fischer feiert im Sommer 2026 Jubiläum mit einer spektakulären Stadion-Tour! Ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show bilden den Rahmen für die größten Hits aus 20 Jahren,“ heißt es da. Dazu wird ein Foto der Schlager-Queen auf einem Rundum-Monitor gezeigt und die Daten. Am 11. Juli 2026 auch im Wien! „Dank einer 360°-Bühne inmitten der Konzertbesucher wird die Sängerin und Entertainerin ihrem Publikum so nah wie nie zuvor sein. Freu dich auf dieses Open-Air-Erlebnis der Extraklasse und sicher dir Tickets ab Montag um 18 Uhr bei EVENTIM!“

© Eventim

Freitag 10 Uhr wurde die Konzert-Sensation dann von Tourneeveranstalter Live Nation und Helene Fischer selbst bestätigt: 2026, zu ihrem 20-jährigen Jubiläum, präsentiert Helene Fischer ausgewählte Stadionkonzerte im 360°-Format in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem Open-Air-Spektakel, das ihre einzigartige Karriere zelebriert und gleichzeitig Visionen der Gegenwart bietet. ": Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen und das Stadion auf einer einzigartigen 360° Bühne rocken", so Helene.

Die begehrten Karten gehen bereits am Montag ab 18 Uhr bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Dazu gibt es nach Anmeldung auf der Homepage schon ab 9.30 Uhr die Möglichkeit im Fan-Vorverkauf zuzuschlagen. Gut möglich dass Helene bereits am Samstag im TV über ihre neue Show sprechen wird. Da ist sie ja mit der neuen Version von „Atemlos durch die Nacht“, die sie im Duett im Rapperin Shirin David aufgenommen hat, zu Gast bei "Wetten, dass...?"

Atemberaubendes Open Air-Erlebnis

Der Veranstalter überschlägt sich jedenfalls in Superlativen und lässt die Vorfreude auf 2026 bereits heute ordentlich hochkochen.

2026, zum ihrem 20-jährigen Jubiläum, präsentiert Helene Fischer ausgewählte Stadion-Konzerte im 360°-Format in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Open Air-Spektakel, das ihre einzigartige Karriere zelebriert und gleichzeitig Visionen der Gegenwart bietet, macht in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich Station. Ein Auftritt in München ist fest geplant und soll in Kürze bestätigt werden.

Helenes Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein, geht mit dem Surround-Konzept in Erfüllung. Die 360°-Bühne, im Zentrum der Stadien aufgebaut, wird über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.



© Florian Wieder ×

Von „Hier bis unendlich“, so wie der Titel ihres Debütalbums 2006, können die Fans Helene Fischer in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen erleben. Ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show bilden den Rahmen für die größten Hits ihrer Ausnahmekarriere und Herzschlagmomente.



Helene Fischer freut sich auf die Herausforderung einer gigantischen Open Air-Inszenierung und dem Publikum so nah wie nie zu sein.

Helene zeigt bereits jetzt ersten Tour-Einblick