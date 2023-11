Helene Fischer: Neue Rap-Version von "Atemlos"

Gemeinsam mit Shirin David wird sie bei der letzten Auflage von "Wetten, dass..?" die Neuauflage des Hits präsentieren

Bereits vor einigen Tagen kündigte Helene Fischer das Hammer-Duett an, jetzt verrät die Schlager-Queen auch, welchen Song sie mit Rapperin Shirin David aufgenommen hat. „Atemlos durch die Nacht“ 10th Anniversary Version erscheint diesen Donnerstag um 23:59 Uhr", schreibt sie. Die Fans dürfen sich also schon vor ihrem Auftritt in der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" am Samstag über Neuigkeiten freuen. Einen Videoausschnitt postete Helene bereits auf Instagram.

Fans sind aus dem Häuschen

"Noo waaay - das perfekte Duo", freut sich ein Follower. "Zwei Queens schreiben deutsche Musik-Geschichte", schreibt ein anderer. Fischers Anhänger sind sich sicher, dass die beiden Powerfrauen mit diesem Duett einmal mehr die Charts stürmen werden.

Ein Herz und eine Seele

Die beiden Frauen verstehen sich sichtlich gut. Helene erklärt in dem Ankündigungs-Video ihre Motivation für einen Song mit Shirin: "Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich feiere das total. Es geht ja eigentlich um Aussagen, die wir da machen und das sind echt so schöne und starke Worte." Und auch Shirin ist hin und weg von Helene: "Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zusammenzuarbeiten!"