Nicht die waghalsige Hochleistungs-Akrobatik, sondern die freche Leni aus Tirol brachte Helene Fischer in Wien ins Schwitzen. Mit der Frage „Wie geht es deinem Baby?“ entlockte die 11-Jährige der Schlager-Queen Privates.

Helene Fischer und ihre spektakulärer Akrobatik-Show in Ehren, der wahre Star bei der Wien-Premiere am Dienstag in der Stadthalle war aber die freche 11-jährige Leni. Das kleine Fan-Girl aus Tirol brachte die große Helene nämlich ganz gehörig ins Schwitzen und sorgte auch für den Lacher das Abends.

Als Helene nach ihrer wilden Tanz-Show zu „Ich will immer wieder... dieses Fieber spür’n“ auch um etwas Atem zu schnappen mit den Fans zu plaudern begann und Geschenke einkassierte, nütze die freche Leni ihre Chance: Nicht nur mit einem roten Hut, den sie auf die Bühne warf, sondern auch mit der rotzfrechen Frage: „Wie geht es deinem Baby?“

Helene überrumpelt

Da war die ganze Halle am Lachen und Helene, die ihr Privatleben ja so geheim wie nur möglich hält, kurz sprachlos „Dem Baby geht es hervorragend,“ rang sie dann überrumpelt mit den Worten. Und weiter „Das ist mittlerweile schon eine ganz ganz süße Maus.“ So viel hat sie eigentlich noch nie öffentlich über ihre 20-monatige Tochter Nala gesprochen. Böse war sie dem kecken Mädchen aber nicht. Ganz im Gegenteil: Helene holte Leni dann sogar auf die Bühne. Für ein gemeinsames Foto.