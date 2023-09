× Helene Fischer: Auftakt mit rot-weiß-rotem Herz

Um 20 Uhr starten die Fischer-Festspiele. Helene rockt in der Stadthalle das erste von fünf Konzerten. Es wird gefährlich und heiß.

"Ich liebe Österreich“, „Ich hab euch so gerne.“ oder „Ich komme so wahnsinnig gerne zu euch.“ Bei ihrem letzten Österreich-Konzert im Oktober in Bad Hofgastein zeigte Helene Fischer ihr rot-weiß-rotes Herz. Auch heute will sie mit ähnlichen Sätzen in der Stadthalle das Publikum erfreuen. Auftakt der Fischer-Festspiele in Wien. Um 20 Uhr startet das erste von fünf Konzerten. Bis Sonntag hält Helene über 50.000 Fans mit einem atemberaubenden Mix aus Pop, Zirkus und Modeschau „Atemlos“.

Vom Opener „Null auf 100“, zu dem sie aus einem überdimensionalen Stoff-Diamanten herabschwebt, bis zum stimmgewaltigen Finale „Alles von mir“ lieferte Fischer, umrahmt von 19 Tänzern und Artisten des Cirque du Soleil, schon bei den vorangegangenen Deutschland-Konzerten die größte Show des Pop: über 30 Hits, sechs oscarreife Kostüme und tollkühne Akrobatik. Auf Schaukel, Trapez oder einer im Höchsttempo rotierenden Leiter. Selbst nach zwei Unfällen - Rippenbruch und blutige Nase - zeigte sie dabei über zweieinhalb Stunden lang keine Scheu vor der Gefahr. „Ich brauche den Kick und die Herausforderung!“

Die Liebe sowieso: Für „Hand in Hand“ kuschelte sie sich an die starken und nackten Schultern von Ehemann Thomas Seitel. Natürlich mit einer weiteren waghalsigen Stunt-Einlage. Gemeinsam wirbelte man an Seilen durch einen Wasserfall.

Noch mehr Handys wurden nur bei „Atemlos durch die Nacht“ gezückt. Da tauchte Helene nämlich plötzlich beim Mischpult auf. An einen Terminator-artigen Roboter-Arm geschnallt und in Dauerrotation. Auch in der Waagrechten und sogar überkopf.

Das Motto „Rausch“ war ihr sichtlich mehr als Programm. Bis Sonntag noch vier Mal in der Stadthalle und am 25. Dezember dann auch im ORF. Da kommt nach vier Jahren Pause die „Helene Fischer Show“ wieder.

Das ist die geplante Setlist für Wien:

Null auf 100

Genau dieses Gefühl

Fehlerfrei

Herzbeben

Mit keinem Andern

Volle Kraft voraus

Wunden

Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n

Nur mit Dir

Rausch

Vamos a marte

Wenn alles durchdreht

Never Enough

Hand in Hand



Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind

Regenbogenfarben

Luftballon

Wann wachen wir auf

Phänomen

Atemlos durch die Nacht

Liebe ist ein Tanz

Flieger

Unser Tag

Achterbahn

Zugaben:

Blitz

Alles von mir