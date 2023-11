Star-Reigen bei der letzten Folge von "Wetten, dass..?"

Am Samstag, den 25. November moderiert Thomas Gottschalk die wirklich letzte Folge der Kult-TV-Show. Mit dabei werden Cher, Take That und Helene Fischer sein. Letztere mit einer Überraschung.

Am 14. Februar 1981 revolutionierte eine neue Show die Fernsehwelt. Es war die Geburtsstunde von „Wetten, dass..?“. Damals noch von Show-Erfinder Frank Elstner moderiert. Diesen Samstag soll das zuletzt etwas angeschlagene TV-Format zum letzten Mal über die TV-Schirme in Österreich, Deutschland und der Schweiz flimmern. Und zum großen Finale hat sich Moderator Thomas Gottschalk ein wahres Star-Aufgebot eingeladen. © TZOE/Zeidler So soll allen voran Cher am 25. November (20.15 Uhr, ORF 1) auf der Showbühne für Stimmung sorgen. Dazu kommt die britische Ex-Boyband Take That – allerdings ohne Robbie Williams. © Twitter Ein Duett der besonderen Art steht ebenfalls am Programm. Helene Fischer wird mit Rapperin Shirin David ihr Atemlos neu interpretieren. © Facebook ×

Als prominente Wettpaten haben sich Schauspieler Matthias Schweighöfer, die Tatort-Stars Josef Liefers mit Kollegin Stefanie Stappenbeck sowie Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger angekündigt. Einzig Arnold Schwarzenegger gab Gottschalk trotz persönlicher Einladung einen Korb. © WireImage.com/Getty