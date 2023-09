Helene Fischers Wien-Tagebuch: Schweizerhaus und Austria

Einen freien Tag gönnte sich Helene am Mittwoch. Den genoss sie bei Kaiserwetter fast unerkannt im Schweizerhaus mit ihrer Familie.

Entspannt. Noch bis Sonntag weilt Helene Fischer in Wien und steht für insgesamt fünf Konzerte auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Einen freien Tag gönnte sich Helene am Mittwoch. Den genoss sie bei Kaiserwetter fast unerkannt im Schweizerhaus mit ihrer Familie.

Ehre. Am Tag davor wurde Helene eine große Ehre zuteil. Kurz vor ihrem Konzert traf die Schlager-Queen Namensvetter Manfred Fischer, den Kapitän von Austria Wien. Helene wurde die Ehrenmitgliedschaft des Fußballvereins und ein Trikot mit ihrem Namen und der Nummer 30 überreicht.

Grande Finale für Helenes Wien-Marathon

Wien-Marathon. Heute steht der dritte Streich am Programm. Morgen und übermorgen folgt das Grande Finale. Bis Sonntag wird Helene Fischer fünf Mal durch die Stadthalle gefegt sein. Für 50.000 Fans. Damit schreibt sie in Wien Musik-Geschichte. Fünf Stadthalle-Konzerte in einer Woche. Das gab es noch nie. Bislang waren drei – u.a. von Wolfgang Ambros (1984), Elton John (1986) oder Tina Turner (1987) – das Höchste der Gefühle. Helene selbst hatte zwar schon im Februar 2018 fünf Konzerte in Serie geplant, musste aber zwei wegen einer schweren Grippe verschieben. Jetzt kürt sie sich zur Stadthallen-Königin.

50.000 Fans bei ihren Wien-Shows mit dabei

Mega-Show. Die Show ist so durchgetaktet, dass Helene eigentlich nur zwischen den 30 Songs, den vier Outfitwechseln unter der Bühne und ihren sechs schwindelerregenden Akrobatik-Einlagen etwas Spielraum für Spontanität bleibt. „Besonders bei den Choreografien und der Artistik muss jeder genau da sein, wo man es in den Proben verabredet hat, erklärt sie das im ÖSTERREICH-Interview. „Umgekehrt bleibt aber auch noch viel Raum, in dem ich spontan sein kann.“

Am spannendsten wird es auch morgen und übermorgen, wenn Fan-Geschenke und -Fragen ins Spiel kommen. Da kann Helene schon mal mit Weihnachtssocken, Süßigkeiten und Wodka überrumpelt werden ...