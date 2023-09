Rihanna enthüllt skurrilen Baby-Namen

Die Sängerin und Rapper A$AP Rocky haben wieder einen unüblichen Namen gewählt

Einen Monat nach der Geburt haben Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) den Namen ihres zweiten Kindes verraten. Ihr kleiner Sohn soll Riot Rose Mayers heißen. Eine Anspielung A$AP Rockys neuen Song "Riot"?

Auch ihre erster Sohn trägt einen Namen, der mit "R" beginnt. RZA Athelston kam im Vorjahr auf die Welt. Riot Rose wurde am 1. August um 7.41 Uhr im Cedar Sinai Krankenhaus in Los Angeles geboren. Wann es ein erstes Foto des kleinen Wonneproppen zu sehen geben wird, ist noch unklar. Vorerst soll die Familie die gemeinsame Zeit in Ruhe genießen.

Auf Instagram kündigt Rihanna auch eine neue Kollektion für FENTYxPUMA an. Diese trägt den klingenden Namen "Avanti". Fans zeigen sich enttäuscht, da sie auf neue Musik der Pop-Diva hoffen. "Jedes Mal, wenn sie postet, glaube ich es kommt ein neues Album und ich bekomme einen Herzinfarkt", schreibt eine Userin.