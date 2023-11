× Hype um Helene Fischer in Wien: schon Tausende Tickets für 2026 verkauft

Am 11. Juli 2026 kommt Helene Fischer mit einer spektakulären 360° Rundum Show nach Wien. Der Vorverkauf ist extrem gut gestartet.

Dass Helene Fischer am 11. Juli 2026, also erst in mehr als zweieinhalb Jahren, mit einer spektakulären 360°-Rundum-Show in Happel Stadion antanzt ist zwar vom Vorlauf höchst ungewöhnlich, bereitet den Fans aber wenig Sorgen. Der bereits am Montag gestartete Vorverkauf läuft, wie ein Blick auf den „Saalplan“ beweist, extrem stark an: schon Tausende Karten sind vergeben. Vor allem in den bühnennahen Unterrängen im Sektor B und am dritten Rang von Sektor E werden die Plätze schon recht knapp.

Helene, die mit ihren Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ im Duett mit Rapperin Shirin David sofort wieder auf Platz 1der iTunes-Charts stürmte, wagt damit pünktlich zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum, wie sie selbst sagt „eine große Herausforderung.“ Die 360°-Bühne wird im Zentrum des Happel-Stadions aufgebaut und über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen. „Ich möchte die Fans mit einer neuen spektakulären Show überraschen.“