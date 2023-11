× Helene Fischer verrät die ersten Gäste ihrer Weihnachtsshow

Bach dreijährigen Corona-Stopp kommt am 25. 12. die "Helene Fischer Show" zurück ins Weihnachts-Programm. Bei "Wetten, dass...?" hat Helene dafür nun die ersten Gäste verraten. Auch Nena, Dave Stewart oder die Simple Minds rocken mit.

„Das ist meine ja meine Jubiläums-Show. Ich habe mir viel einfallen lassen. Es sind tolle Gäste dabei. Shirin David natürlich. Die Simple Minds, Dave Stewart von den Eurythmics, Gossip, Emeli Sandé, Peter Maffay, Nena. Ich hau jetzt einfach ein paar Namen raus.“ Bei „Wetten, Dass..?“ gab Helene Fischer die erste Gäste-Liste für ihre Weihnachts-Show bekannt. Nach drei-jährigem Corona-Stopp versüßt sie uns ja am 25. Dezember (20.15 Uhr, ORF2) endlich wieder den Christtag

„Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die Helene-Fischer-Show wieder kommt“ erklärte sie ja schon im August bei einem Konzert in Köln ihr sensationelles TV-Comeback und ihre Ansätze dafür: „Die Show lebt davon ,dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze und singe“. Die Aufzeichnungen, für die Helene sogar noch weitere internationale Stars einladen will, gehen am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf über die Bühne.