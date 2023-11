"Wetten, dass..?": 784.000 sahen Gottschalk Abschied

780.000 ORF Seher feierten den Abschied von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass?". Eine Solid-Quote, aber weit von allen Rekorden entfernt.

„Das ist kein trauriges Ereignis. „Ich bin nicht verzweifelt, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt“ Samstag, pünktlich um 22.30 Uhr zog Thomas Gottschalk den Schlussstrich hinter „Wetten, dass..?“. 12, 3 Millionen Zuseher in Deutschland und 784.000 ORF-Seher waren dabei. Eine solide Quote bei einem Marktanteil von satten 30 Prozent. Deutlich besser als die Vorjahrs-Ausgabe (652.000 ORF-Seher), aber doch deutlich hinter dem 2021er Comeback (897.000) und meilenweit von den Millionen-Werten der 80er Jahre entfernt.

Die letzte Sendung startete mit einem Hoppala: Gottschalk verwechselte Matthias Schweighöfer mit Bastian Schweinsteiger. Er ließ für "Matthias Schweinsteiger" applaudieren. Sonst war die Show mit Top-Stars wie Helene Fischer, Cher oder Take That von Sentimentalitäten geprägt Schon zu Beginn begrüßte „Wetten, Dass..?“-Erfinder Show-Erfinder Frank Elstner seine Nachfolger Gottschalk als „Legende“ um ihm dann zum Finale zu umarmen. „Ich bin dankbar dafür, dass Du so lange durchgehalten hast“ .

Der Abgang war spektakulär Gottschalk wurde mit einem Bagger aus der Halle in Offenburg gefahren wurde. Das Saalpublikum feierte ich unter Standing Ovations. Dann rief er ihnen noch einmal zu: „Wir hatten eine gute Zeit zusammen.“