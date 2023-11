Gottschalk verwechselt Schweighöfer mit Schweinsteiger

Es war ein umjubelter Auftritt von Thomas Gottschalk bei seiner letzten großen ZDF-Show. Bei seinem ersten prominenten Gast unterlief dem Show-Master ein Lapsus.

Thomas Gottschalk wurde bei seiner letzten "Wetten, dass..?"-Show vom Publikum in der Baden-Arena Offenburg frenetisch begrüßt. Der Moderator begrüßte Matthias Schweighöfer als seinen ersten prominenten Gast dieses Abends. Dieser durfte sein neuestes Werk präsentieren: Ein Film über die Geschichte des Pop-Duos Milli Vanilli mit dem Titel "Girl you know it's true". Darin spielt Schweighöfer den Produzenten Frank Farian, der sich den Milli-Vanilli-Schwindel einst in den achtziger Jahren ausdachte: 1990 war Milli Vanilli in der Show, Gottschalk erinnert sich. Den Playback-Skandal des Duos hat er damals aber nicht aufgedeckt.

© Getty Images ×

Nach Filmausschnitten mit Schweighöfer unterlief Gottschalk ein Lapsus und ließ für "Matthias Schweinsteiger" applaudieren. Der Star-Gast nahm es mit Fassung. Gottschalk dürfte gedanklich schon bei seinem späteren Gast Bastian Schweinsteiger gewesen sein.

Gottschalks Verdreher und sein schlechtes Namens-Gedächtnis sind legendär. Noch vor der Sendung hatte er im Interview mit Influencerin Lena Mantler erzählt, dass er die Namen von Wettkandidaten seit 20 Jahren durcheinander bringe. Dass er allerdings die Namen seiner prominenten Gäste vertauscht, kam nicht allzu häufig vor.