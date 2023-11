Helene Fischer: "Benötige Zeit, um euch in Höhenrausch zu versetzen.“

Am 11. Juli 2026, also erst in 779 Tagen (!) kommt Helene Fischer nach Wien. Bereits ab Montag gibt's die Tickets: Auf Insta rechtfertig die Schlager-Queen den ungewöhnlich langen Vorlauf.

oe24.at-Leser wussten es als Erste: Am 11. Juli 2026, also erst in 779 Tagen (!), kommt Helene Fischer nach Wien. Im Ernst Happel Stadion wird eine atemberaubende 360-Grad-Rundum-Show gezündet. Die Bühne steht in der Stadion-Mitte. Helene könnte damit auch den Stadion-Rekord von u2 (69.00 Besuchern, 2010) brechen. Der Tourplan würde, so wie schon 2015, sogar ein Zusatz-Konzert zulassen. Die begehrten Karten gehen bereits am Montag (27. November) ab 18 Uhr bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Dazu gibt es - nach Anmeldung auf der Helene-Fischer-Homepage – sogar schon ab 9.30 Uhr die Möglichkeit im Fan-Vorverkauf zuzuschlagen.



„Getragen von die Emotionen und Eindrücken der Rausch-Tour wage ich eine neue Herausforderung: Ich möchte euch mit einer neuen spektakulären Tournee überraschen und das Stadion auf einer einzigartigen 360° Bühne rocken,“ erklärt Helene auf Instagram die neue Show und verteidigt dabei auch gleich den ungewöhnlich langen Vorlauf, der ihr eine Unmenge an Zinsen einbringt. „Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen.“

© Florian Wieder ×



Bereits morgen, Samstag will sie die ersten Details bei Thomas Gottschalk im TV verraten. Helene ist sie ja mit der neuen Version von „Atemlos durch die Nacht“, die sie im Duett im Rapperin Shirin David aufgenommen hat, zu Gast bei "Wetten, dass...?" Feiert dort auch gleich ihren neuen Chart-Triumph. Platz 1 bei iTunes in Österreich und Deutschland!