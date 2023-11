× Neuer Hit: Helene Fischer soll Disney vor Kinoflop retten

In den USA fuhr Disney mit den Trickfilm "Wish" eine veritabel Pleite ein. Bei uns soll es Helene Fischer richten. Mit dem neuen Titelsong "Weil der Wunsch es wert ist" .

Am 11. Juli 2026, also erst in zweieinhalb Jahren, hält Helene Fischer mit ihrer neuen 360-Grad-Show Wien „Atemlos“. Jetzt verkürzt sie den Fans die Wartezeit. Nicht nur mit dem Comeback der "Helene Fischer Show", bei der sie am 25. Dezember im ORF auch Dave Stewart, Nena und ihre neue Duett-Freundin Shirin David als Gäste mit dabei hat, sondern auch gleich mit einem neuen Hit.



© Getty Images ×

Für den Disney-Trick-Film "Wish", der am Wochenende wohl auch bei uns im Kino tausende Kinderaugen leuchten lassen wird, hat Helene den Titelsong "Weil der Wunsch es wert ist" aufgenommen: große Bombast-Kitsch-Ballade mit einem Hauch von Weihnacht.



Im Video ist sie dabei umrahmt von Filmszenen mit der jungen, aufgeweckten Asha und dem beliebten König Magnifico, bei den Gesangs-Aufnahmen zu sehen.

© Disney



Helene, die spannenderweise bislang weder das Video noch den Song auf ihren Social-Media Kanälen geteilt hat, soll damit zumindest im deutschsprachigen Disney auch vor einem Flop retten: in den USA, wo Julia Michaels und JP den Titelsong singen, fuhr "Wish" zum Startwochenende nur 19,5 Millionen Dollar Kassa ein. Eine Pleite!