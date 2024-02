× RAF Camora nach Tinnitus-Schock fix am Frequency Festival

RAF Camora musste wegen starken Tinnitus seine Tournee absage. Auch das ausverkaufte Wien-Konzert. Sein Auftritt an Frequency soll aber "zu 100 Prozent passieren!"

Am Dienstag schockte RAF Camora seine Fans: „Ich habe seit Oktober Probleme mit einem starken Tinnitus und einem immer wiederkehrenden Hörsturz.“ Deshalb hat er seine Tournee „Phantom“ inklusive dem ausverkauften Wien-Konzert in der Stadthalle (2. März) abgesagt. „Ich bitte daher meine Fans und Partner um Verständnis für meine Entscheidung, alle anstehenden Termine zu verschieben, um mit selbst die Zeit zum Regenerien zu geben,“ schriebt er dazu auf Instagram. Und weiter: „Die Tour finden im letzten Quartal diese Jahres statt.“

Das Live-Comeback ist freilich schon früher angedacht: am 16. August ist RAF ja neben CRO und Timmy Trumpet als Headliner des zweiten Tags vom Frequency Festival in St. Pölten gebucht. Und dieser Auftritt wird, wie das Festival auf seinen Social-Media-Kanäle behauptet, „zu 100 Prozent passieren“! „Viel Kraft an RAF Camora und gute Besserung. Auch wenn die Tour verschoben wird können wir euch beruhigen, der Termin am #FQ24 passiert zu 100%!“ gibt das Festival auf seiner Facebook -Seite bekannt. Auch auf Instagram postet das Frequency ähnliches: „Gute Besserung RAF Camora. Der FQ-Termin ist aber safe!“

© Facebook ×

Eine mutige Ansage, RAF selbst gönnt sich jetzt ja vorerst einmal eine Pause. Auch von Instagram: „Es wird eine Herausforderung sein, eine Pause zu machen. Ich werde mich aus alle sozialen Medien zurückziehen und bis auf meine bereits auffgenommen Feature Songs nichts releasen, bis ich wieder fit bin – im besten Fall sogar ein Stück fittter, als ich es war.“ Bleibt zu hoffen, dass er es bis zum 16. August auch wirklich schafft.