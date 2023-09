× Mick Jagger: Liebesshow bei Macron

Seltener Paarlauf von Mick Jagger mit seiner Verlobten Melanie Hamrick. Für Emmanuel Macron gingen sie in Versailles auf Kuschelkurs.

Seit 2014 hat die US-Primaballerina Melanie Hamrick (36) das Herz von Rolling-Stones-Boss Mick Jagger (80) erobert. Der gemeinsame Sohn Deveraux (6) und jüngst ja sogar die Verlobung inklusive. Auch beim seinem letzten Wien-Besuch (2022) für die Stones-Show „Sixty“ war sie mit dabei. Trotzdem sind gemeinsame offizielle Auftritte eine Rarität. Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte Jagger am Mittwoch eine jedoch Ausnahme. Gemeinsam mit Hamrick tanzte er zum Empfang im Schloss Versailles an. Traf dort auch den englischen König Charles III und seine Camilla.

© Getty ×

© Universal Music ×

Die Liebes-Show kommt passend zum für 20. Oktober erwarten Stones-Comeback-Album „Hackney Diamonds“. Der heißersehntesten Platte des Jahres. Bei Amazon liegen die diversen Formate in den Vorbestellungs-Charts auf den Plätzen 1, 3 und 7. Im Interview mit CBC News verrät Jagger neue Details zu den Aufnahmen. „Früher lebten Keith Richards und ich ja im selben Apartment, da war alles einfacher. Jetzt kennt er ja nicht einmal Zoom.“ Trotzdem wurden bei den Sessions in New York, Los Angeles und auf den Bahamas viel mehr als die 12 Songs der CD aufgenommen. „Das nächste Album ist schon zu zwei Dritteln fertig!“