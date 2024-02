Hansi Hinterseer: Riesen-Überraschung zum 70er

"Das war einfach nur bärig", freut sich Hansi Hinterseer über eine Geburtstags-Überraschung zum 70er.

Erst kürzlich gab es erfreuliche Neuigkeiten um Hansi Hinterseer: Der ehemalige Ski-Star und Musiker bestätigte, dass er zum zweiten Mal Opa geworden sei. "Meine Töchter Laura und Jessica haben mich mittlerweile zum zweifachen Großvater gemacht. Das bin ich gern. Die Kleinen dürfen natürlich 'Opa' zu mir sagen. Da bin ich ganz entspannt", sagte er gegenüber "Bild".

Riesen-Überraschung zum 70er

Jetzt freut er sich über eine "gewaltige Überraschung zum Geburtstag". Am 2. Februar feierte Hinterseer seinen 70er. Als Geschenk bekam er von seiner Ehefrau Romana und seinen Töchtern Laura und Jessice eine Reise geschenkt. "Dass eine Überraschung auf mich wartet, das hatten mir meine drei Damen angekündigt, doch dass das dann ein Kurzurlaub wird, das war einfach nur bärig", freut sich der Musiker.

Er werde die Tage im Kurzurlaub genießen, schreibt der 70-Jährige in einem Facebook-Posting. Bei seinen Fans bedankt er sich "für die vielen lieben Glückwünsche und dass ihr alle an meinem 70er an mich gedacht habt."