Lugner: Bittere Enttäuschung für seine Fans

Der Baumeister zeigte sich erstmals "unfreundlich" gegenüber seinen Anhängern

Ein Selfie hier, ein Autogramm da. Normalerweise liebt Richard Lugner das Bad in der Menge. Beim Villacher Fasching am Wochenende musste der Baumeister seine treuen Anhänger jedoch enttäuschen. Kurz vor dem Opernball wolle er nicht riskieren, krank zu werden.

Richard Lugner mit Iva Schell und Heribert Kasper © zVg ×

Lugner: "Ich war zum Teil sehr unfreundlich"

"Da ich in letzter Zeit nach zwei Selfie-Marathons jeweils eine Woche krank war, hab ich wegen des Opernballs nächste Woche beschlossen, keine Selfies mehr zu machen. Ich habe diese also zum Teil auch recht unfreundlich abgelehnt", sagt er. Viele Fans hätten das überhaupt nicht verstehen können. Ein Selfie war aber dennoch drinnen. Denn an "Mörtels" Seite saß beim Villacher Fasching wieder einmal Iva Schell. Schon bei der Buchpräsentation von Clemens Trischlers "I love Vienna" kam der Baumeister bei ihr ins Schwärmen: "Was für eine Frau", sagte er.