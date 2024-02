TV-Star meldet sich für Online-Dating an - keiner schreibt ihr

Zuerst reagierte niemand auf die Partnersuche von Karen Webb, dann wurde sie vom Portal rausgekickt.

Karen Webb (52) ist ein großer TV-Star in Deutschland. Sie moderierte 16 Jahre lang die ZDF-Sendungen "Leute heute", davor "ML Mona Lisa". Jetzt erzählte sie in einem Radio-Interview von ihrem eher lächerlichen Versuch beim Online-Dating.

"Das gibt es nicht"

Zum Spaß hat sie sich gemeinsam mit einigen Freundinnen bei einem Portal angemeldet. Doch das lief eher schief, keiner antwortete auf ihre Annonce: "Ich dachte , das gibt es doch gar nicht. Man war doch so verwöhnt von früher, dass man so Aufmerksamkeit bekommt und so", sagt sie der Antenne Bayern.

Dann ließ sie ihr Profil ein paar Monate unbeachtet bis sie es wieder öffnete. Prompt wurde sie vom Betreiber hinausgeschmissen. Begründung: "Die haben gesagt, ich gebe mich als Karen Webb aus und das bin ich ja gar nicht."