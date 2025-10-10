Beheizte Hände: Immer mehr Hotels setzen auf KI-Massage

In Hotels weltweit werden zunehmend Massagen von intelligenten Maschinen angeboten. Dabei übernehmen Roboterarme die Arbeit, die früher nur Physiotherapeuten erledigten.

Die Geräte passen Druck und Bewegungen automatisch an und reagieren auf die Wünsche der Gäste.

Wie die KI-Massage funktioniert

Die Roboterarme sind so konstruiert, dass sie den Rücken und die Körperkonturen der Gäste scannen. Bevor die Massage beginnt, legt man sich bekleidet in ein eng anliegendes Outfit, das die Sensoren optimal unterstützt. Die Maschinen arbeiten mit beheizten Sensoren, die auf etwa 35 Grad eingestellt sind, damit sich die Berührung angenehm anfühlt

Über einen Touchscreen kann der Gast die Massage steuern: Programme starten, bestimmte Bereiche intensiv massieren oder andere überspringen. Auf dem Bildschirm zeigt das System an, wo die Arme gerade arbeiten.

Vorteile der Maschinenmassage

Roboter ermüden nicht und liefern konstant gleichmäßigen Druck. Musik lässt sich individuell auswählen, und störende Gespräche oder Unterbrechungen fallen weg. Zudem gibt es einen Not-Stopp-Knopf für den Fall, dass der Gast die Behandlung sofort unterbrechen möchte. Die KI-Massage ist vor allem für jene interessant, die Wert auf eine präzise, wiederholbare Behandlung legen oder einfach neugierig auf neue Technik sind.

Zwei Roboterarme massieren automatisch den Rücken eines Gastes. © X

Wo die Angebote zu finden sind

In den USA bieten bereits mehrere Hotels diese Art der Massage an, darunter Häuser in New York, Baltimore, Miami oder Arizona (alle Angaben in US-Dollar). In Europa ist die Technik noch selten, doch erste Versuche gibt es zum Beispiel im Spa-Hotel „Centralni Lazne“ in Marienbad (Tschechien). Dort arbeitet ein Roboterarm namens „Anna“ zusammen mit einem Physiotherapeuten. Er kombiniert klassische Massagetechniken mit Radiofrequenz für tiefe Gewebeerwärmung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kosten liegen bei rund 45 Euro für eine halbe Stunde in den USA. In Tschechien sind es etwa 30 Euro (Tschechische Kronen umgerechnet). Damit ist die KI-Massage zwar kein Schnäppchen, doch für Technikbegeisterte oder Hotelgäste, die neue Erfahrungen suchen, interessant.