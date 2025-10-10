Benutzernamen auf Whatsapp: DIESE Regelungen gelten bald

Whatsapp arbeitet derzeit an einer Funktion, die es erlaubt, persönliche Benutzernamen zu vergeben. Diese Neuerung wird momentan noch in einer Testversion der App ausprobiert.

Sobald die Funktion freigeschaltet wird, sollen Nutzerinnen und Nutzer ihren Namen selbst auswählen und reservieren können. Laut dem Technikblog WABetaInfo.com (eine auf Whatsapp spezialisierte Seite mit Sitz außerhalb Österreichs) steckt das System bereits in der Erprobung.

Vorbereitung auf die Reservierung

Wer den Messenger nutzt, sollte sich schon jetzt überlegen, welchen Namen er oder sie künftig verwenden möchte. Da Benutzernamen nur einmal vergeben werden, kann es passieren, dass ein gewünschter Name bereits besetzt ist. Es ist daher sinnvoll, mehrere Varianten vorzubereiten, falls der Favorit nicht mehr verfügbar ist.

Regeln für die neuen Namen

Whatsapp will klare Vorgaben für die neuen Benutzernamen einführen. Erlaubt sind:

Nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkte und Unterstriche

Jeder Name muss mindestens einen Buchstaben enthalten

Namen, die mit „www.“ beginnen, sind nicht erlaubt

Durch die Benutzernamen soll der Schutz der Nutzerinnen und Nutzer verbessert werden. Man kann künftig jemanden erreichen, ohne dessen Telefonnummer zu kennen. Auch das Weitergeben der eigenen Nummer wird damit unnötig.

Zusätzlicher Schutz mit PIN möglich

Wie WABetaInfo.com berichtet, sollen Benutzernamen auf Wunsch mit einer PIN gesichert werden können. Wer also mit jemandem schreiben möchte, braucht nicht nur den Namen, sondern auch den passenden PIN-Code. Erst danach ist ein Chat möglich.

Diese Lösung erinnert an den Messenger Signal (ein internationaler Konkurrent aus den USA), der bereits Anfang 2024 ähnliche Funktionen eingeführt hat. Dort lassen sich Benutzernamen beliebig oft ändern oder löschen.