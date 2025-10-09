WhatsApp erhält neuen Look - doch nur für DIESE Nutzer

Mit dem nächsten großen Update für das iPhone verändert sich auch das Aussehen vieler Apps. Dazu gehört jetzt auch Whatsapp.

Durch das neue „Liquid-Glass“-Design von Apple wirkt der Messenger bald deutlich moderner.

Was Apple mit iOS 26 verändert hat

Mit dem Update auf iOS 26 führt Apple ein neues Design ein, das stark auf Transparenz und weiche Übergänge setzt. App-Icons wirken dadurch glänzender und einzelne Schaltflächen lassen leicht den Hintergrund durchscheinen. Das erinnert optisch an Glas und sorgt für ein fließendes Erscheinungsbild. Auch andere Apps übernehmen diesen Stil. Whatsapp gehört zu den ersten bekannten Anwendungen, die sich an das neue Aussehen anpassen. Laut der Internetseite WABetainfo wird derzeit ein Update verteilt, das die neue Optik auf viele iPhones bringt.

Noch hat nicht jeder Zugriff auf die neue Version, doch einige Nutzer konnten bereits einen ersten Eindruck gewinnen. Künftig sind in Whatsapp viele Elemente halb durchsichtig. Das gilt vor allem für die kleinen Menüs, die beim Tippen erscheinen. Der Hintergrund bleibt dabei leicht erkennbar, wirkt aber weichgezeichnet. Die untere Leiste mit den Symbolen für Chats, Anrufe oder Einstellungen wurde ebenfalls überarbeitet. Auch hier ist der Transparenzeffekt zu sehen. Wenn man auf ein Symbol tippt, reagiert es mit einer sanften Bewegung.

Darüber hinaus hat Whatsapp die Tasten und die Tastatur an das neue Design angepasst. Die Tasten scheinen leicht über dem Hintergrund zu liegen und bewegen sich optisch mit, wenn man schreibt. Laut WABetainfo soll das ein ruhigeres und einheitliches Nutzungserlebnis schaffen.

Viele, die das neue Design bereits sehen konnten, finden es ansprechend. Whatsapp wirkt dadurch besser auf das neue iPhone-System abgestimmt. Durch die Transparenz und die neuen Lichteffekte entsteht ein moderner Gesamteindruck. Ein Nachteil könnte aber sein, dass Texte und Schaltflächen in manchen Situationen schwerer zu erkennen sind. Einige Nutzer berichten, dass helle Hintergründe die Lesbarkeit beeinträchtigen. Das Design selbst lässt sich am iPhone zwar nicht ausschalten, doch wer möchte, kann in den Bedienungshilfen die Transparenzeffekte teilweise reduzieren.