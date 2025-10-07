Mega-Update für WhatsApp: DAS alles ändert sich jetzt

WhatsApp, einer der meistgenutzten Messenger weltweit, plant ein großes Update, das die Nutzung der App deutlich verändern könnte.

Künftig sollen Nutzer auch ohne die Angabe ihrer Handynummer miteinander chatten können. Das neue System basiert auf individuellen Benutzernamen, die schon jetzt in der Testversion ausprobiert werden können.

Eindeutige Namen statt Telefonnummern

Bisher war WhatsApp strikt an die Telefonnummer gebunden. Künftig sollen Nutzer eigene Benutzernamen vergeben können. Erste Beta-Versionen zeigen, dass die App bereits jetzt die Reservierung dieser Namen erlaubt. So können beliebte Namen nicht zu schnell von anderen vergeben werden, bevor die Funktion offiziell verfügbar ist.

Das neue System erinnert an Messenger wie Telegram, bei dem Benutzernamen seit Jahren Standard sind. Die Regeln für die neuen Handles sind klar:

Sie dürfen nicht mit „www“ beginnen.

Jeder Name muss mindestens einen Buchstaben enthalten.

Erlaubt sind nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkte oder Unterstriche.

Namen, die nur aus Zahlen oder Symbolen bestehen, sind nicht erlaubt.

In der aktuellen iOS-Testversion gibt es bereits die Möglichkeit, den gewünschten Namen zu sichern. Offizielle Aussagen von WhatsApp-Mutterkonzern Meta stehen noch aus, doch die Vorab-Reservierung deutet auf einen baldigen Start hin.

Mehr Datenschutz und leichtere Kontaktaufnahme

Die Einführung der Benutzernamen soll es einfacher machen, neue Kontakte zu finden, ohne private Telefonnummern preiszugeben. Für viele Nutzer bedeutet das mehr Kontrolle über ihre Daten und einen besseren Schutz der Privatsphäre.

Weitere geplante Funktionen

Neben den Benutzernamen testet WhatsApp auch andere Neuerungen:

Bewegte Fotos (Live Photos, Motion Photos)

Ein KI-gestützter Dokumentenscanner

Automatische Übersetzungen im Chat

Neue Video-Hintergründe und Chat-Themes, die mit Meta AI erstellt werden können

Damit reagiert WhatsApp auf aktuelle Trends und holt Funktionen auf, die andere Messenger schon länger anbieten.