iOS 26: Neues Update lässt euch nie wieder verschlafen

Apple sorgt mit dem kommenden iOS-Update 26.1 dafür, dass Nutzer ihren Wecker nicht mehr so leicht versehentlich ausschalten können.

Nach Beschwerden über verschlafene Morgen hat das Unternehmen eine neue Wischgeste eingebaut, die das Ausschalten des Alarms absichtlicher macht.

Neue Wischgeste ersetzt einfaches Antippen

Bisher genügte ein einfacher Tipp auf den Bildschirm, um den Wecker zu stoppen. Mit iOS 26.1 müssen Nutzer nun über den Bildschirm wischen. Diese Änderung hat Apple bereits in der zweiten Beta-Version getestet und wird sie voraussichtlich auch in der endgültigen Version beibehalten, die in einigen Wochen erscheint.

Das Update reagiert auf Rückmeldungen von Nutzern nach dem iOS-26-Update im September. Laut dem Portal 9to5Mac führten die damals vergrößerten Buttons für Schlummerfunktion und Ausschalten dazu, dass der Alarm unbeabsichtigt abgestellt wurde – etwa beim Greifen zum Smartphone auf dem Nachttisch. Die neue „Slide to Stop“-Geste ähnelt dem alten „Slide to Unlock“ aus früheren iOS-Versionen. Wer den Wecker ausschalten will, muss sich beim Wischen bewusst konzentrieren, sodass versehentliche Abschaltungen seltener vorkommen.

Einheitliche Bedienung auch für Timer

Apple wendet die neue Wischgeste nicht nur auf den Wecker an, sondern auch auf Timer. Zwar war bei Timern das Problem versehentlicher Abschaltungen weniger relevant, doch das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Bedienung einheitlich zu gestalten. iOS 26.1 befindet sich noch in der Beta-Phase, Änderungen sind also noch möglich. Nach bisherigen Update-Zyklen wird das finale Update Ende Oktober erscheinen.

Neben der Wecker-Änderung arbeitet Apple in iOS 26.1 an einer besseren Unterstützung für Smartwatches anderer Hersteller, besonders bei der Weiterleitung von Benachrichtigungen. Diese Anpassung erfolgt auf Anforderung der EU-Kommission im Rahmen des Digital Markets Act (ein EU-Gesetz, das große Tech-Firmen reguliert). Apple hatte diese Vorgaben zuvor kritisch kommentiert.