Neue Änderung bei Instagram sorgt bei vielen Nutzern für Frust

Instagram hat sein Layout verändert: Der Wechsel zwischen Nachrichten, Reels und anderen Bereichen der App funktioniert jetzt per Swipe, also durch seitliches Wischen.

Damit sollen Nutzer schneller durch die verschiedenen Bereiche navigieren können. Allerdings kommt das neue Feature nicht bei allen gut an – besonders ein Problem im Notes-Bereich sorgt für Kritik.

Swipes statt Tabs

Bisher nutzten Instagram-Nutzer Swipes vor allem für Storys. Seit 2021 ersetzt der Link-Sticker die alte Swipe-Up-Funktion, um externe Seiten zu verlinken. Vor Jahren experimentierte Instagram sogar mit einem horizontalen Feed, bei dem Nutzer nach links wischen konnten.

Jetzt rückt das Swipen als zentrales Navigationselement in den Fokus. Erste Nutzer berichten bereits von der neuen Funktion. Während einige die Vereinfachung begrüßen, gibt es andere, die Schwierigkeiten bei Notes erleben.

Einfacher zwischen Reels und Nachrichten wechseln

Mit dem Update anlässlich von drei Milliarden monatlich aktiven Nutzern kündigte Plattformchef Adam Mosseri ein neues Layout an. Reels und Direktnachrichten sind nun über das Hauptmenü prominenter platziert. Die neue Swipe-Navigation erlaubt den Wechsel zwischen Home, Kamera, Reels und Nachrichten durch einfaches Wischen. Erste Betatester wie Jonah Manzano und Muhammad Jalal berichten von Pop-ups, die die neue Funktion erklären.

Bisher steht das Feature nur einigen Nutzern zur Verfügung. Wer noch keinen Zugriff hat, kann das Update in den Einstellungen unter „Zeitmanagement“ nicht aktivieren. Instagram plant laut Ankündigung aber ein baldiges umfassenderes Ausrollen.

Problem im Notes-Bereich

Einige User berichten von einem Fehler, bei dem Notes-Beiträge, die eigentlich nur für die Close-Friends-Liste gedacht waren, auch anderen angezeigt wurden. Diese konnten sogar antworten. Besonders wenn persönliche Inhalte betroffen sind, ist das ein Problem.

Berichte auf Reddit zeigen, dass einige Nutzer besorgt sind. Laut ersten Informationen handelt es sich um Einzelfälle. Die neue Animated-Collage-Funktion für Storys zeigt jedoch, dass Instagram weiterhin an neuen Features arbeitet.