"Austro-Elvis" Ron Glaser (37) ist tot

Ron Glaser, einer der erfolgreichsten Elvis-Imitatoren, verstarb gestern im Alter von 37 Jahren- am Geburtstag von Elvis Presley.

"Ron Glaser sehen-Elvis hören": Das war das Erfolgsgeheimnis hinter dem charismatischen Sänger der Elvis stimmlich aufleben lies und ganz Österreich begeisterte. “Ich war ein ganz normaler 5-jähriger Junge, als plötzlich - wie ein Blitz - der King in mich fuhr.", so der Elvis-Imitator. Er eroberte ganz Europa im Sturm und bewies immer wieder auf's Neue was in ihm steckt. Sensationelle Auftritte, kreative Projekte und eine Stimme wie man sie nur vom "King of Rock n' Roll" kannte.

Heute früh gab sein Bruder, Sascha Glaser , bekannt dass der Vollblut-Musiker im Alter von 37 Jahren, gestern Nacht, verstarb. Die Fangemeinde zeigt sich via Social Media tief betroffen und geschockt. Noch sind keine Gründe für den frühen Tod des erfolgreichen Künstlers bekannt.

Gestern war Elvis-Geburtstag

Verbindung zum King.

Schicksal: Ron Glaser war nicht nur einer der erfolgreichsten Elvis-Imitatoren Europas, er war ein leidenschaftlicher Fan. Tatsächlich verstarb Ron am Geburtstag des Kings.