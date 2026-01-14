Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Strafe für Enteisen Wien
© Medya Avusturya

Weil Motor lief:

Autofahrer muss 600 Euro Strafe zahlen - fürs Enteisen!

14.01.26, 19:13 | Aktualisiert: 14.01.26, 20:51
Teilen

Ganz schön teuer kam es einem Türken in Wien, der sein zugefrorenes Auto mit klarer Sicht aus dem Parkplatz steuern wollte. Der Mann ließ den Motor laufen und wartete, bis die Heizung das Eis auf der Windschutzschiebe zerschmolz. Das gefiel der Polizei gar nicht.

Wien. Der Vorfall ereignete sich laut der Internet-Plattform Medya Avusturya Montagabend am Gürtel in Ottakring und dürfte nicht nur in der türkischen Community für heftige Diskussionen sorgen: Fahrzeughalter Ayhan C. war nach der Arbeit zu seinem geparkten Auto gegangen und nach Hause.

Ohne groß nachzudenken, stieg er in sein Auto, startete den Motor und wartete, bis das Eis an den Fenstern weg war. Etwa drei Minuten waren vergangen - da kam eine Polizeistreife des Weges und hielt an. Ein Beamter klopfte ans Fenster, verlangte zunächst Führerschein und eine Zulassung. Während der Kontrolle wurde dem Lenker dann erklärt, dass es verboten sei, mit laufendem Motor am Parkplatz so lange stehen zu bleiben: "Das Fahrzeug MUSS nach dem Start weggefahren werden."

Ayhan C. reagierte überrascht und meinte nur, dass er kein geeignetes Werkzeug dabei gehabt habe, um die eingefrorenen Scheiben abzukratzen.

Nach einer Weile stieg ein weiterer Polizist aus dem Streifenwagen aus und erklärte, dass das "unnötige Warten mit laufendem Motor" einen Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz darstelle und dass aus diesem Grund eine Geldstrafe von 600 Euro verhängt werde. Trotz oder aufgrund seiner Widerrede erhielt C. eine Zahlungsquittung, sprich: einen Erlagschein über 600 Euro in die Hand gedrückt.

Laut Medya Avusturya wird C. gegen die doch sehr hohe Strafe Einspruch erheben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden