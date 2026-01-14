Bus steckt fest: Politiker mussten zum Pilnacek-Fundort laufen

Abstruser Beginn des Pilnacek-Untersuchungsausschuss in eisiger Kälte in Rossatz (NÖ). 100 Leute drängten sich an der verschneiten Au.

Auftakt zum Christian-Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit einer Premiere: Lokalaugenschein vor Ort. Die Abgeordneten gingen am Mittwoch zum Seitenarm der Donau in Rossatz (NÖ), in dem der mächtige Justiz-Sektionschef am 20. Oktober 2023 tot gefunden worden war.

Rund 100 Leute gingen zu Fuß durch die engen Gassen des Dorfes Rossatz hinunter zur Au, weil der Parlamentsbus stecken geblieben ist und im Ortskern halten musste.

Der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) kam in Jäger-Kleidung und Gummistiefeln, daneben U-Ausschuss-Fraktionschef der FPÖ, Christian Hafenecker. Der U-Ausschuss-Fraktionschef der SPÖ, Jan Krainer, trug eine dicke Haube. Es war sehr kalt.

Ein Kriminalbeamter erklärte den Abgeordneten, wo die Leiche gefunden wurde, wie sie geborgen wurde. Er war selber allerdings nicht bei der Bergung dabei. Die ersten Zeugen vor Ort, etwa der Baggerfahrer, der Pilnacek mit dem Gesicht nach oben im seichten Wasser treiben sah, spricht am Donnerstag vor dem U-Ausschuss.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) in Jäger-Kleidung, daneben U-Ausschuss-Fraktionschef der FPÖ, Christian Hafenecker. Links hinter Rosenkranz der U-Ausschuss-Fraktionschef der SPÖ, Jan Krainer. © Fuhrich

Politiker und Journalisten bei der Begehung des Fundorts. © Fuhrich

Viele Politiker und Journalisten bei der Begehung des Fundorts. © Fuhrich

Neos-Fraktionschefin im U-Ausschuss, Sophie Wotschke, geht den Weg vom Dorf Rossatz hinunter zur Au. Im Hintergrund ist das Haus von Karin Wurm zu sehen, die Pilnacek in dieser Nacht als letzte offiziell gesehen hat. © Fuhrich

Eisige Kälte am Fundort. In diesem seichten Donau-Seitenarm wurde Christian Pilnacek am 20. Oktober 2023 tot gefunden. © Fuhrich

"Es hat mir geholfen, die Aktenlage besser zu verstehen", sagte Nina Tomaselli von den Grünen. Nur die ÖVP war gegen die Nachschau vor Ort. Andreas Hanger (ÖVP) sprach von einem "teuren Wandertag".

Doku zeigt Fundort im Oktober

Die oe24-Doku zeigt den Fundort der Leiche des mächtigen Justiz-Sektionsleiter zum Zeitpunkt Oktober - entdeckt wurde Pilnacek am 20. Oktober 2023.