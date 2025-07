Sensations-Gerücht um Thomas Müller (35)

Ein absoluter Spitzenklub angelt nach der Bayern-Legende.

Derzeit spielt Thomas Müller für den FC Bayern noch die Klub-WM in den USA, dann muss sich der 35-Jährige bekanntlich einen neuen Verein suchen. Während man zuletzt von einem Engagement bei Los Angeles FC in der MLS ausging, könnte der Weltmeister von 2014 nun doch in Europa bleiben.

Wie das Transfer-Portal "fichajes.net" berichtet, angelt niemand Geringerer als der italienische Meister um Müller. Dem Bericht zufolge will Star-Trainer Antonio Conte den Deutschen unbedingt nach Neapel locken und sieht den 35-Jährigen als idealen Kandidaten, um die Offensive um einen erfahrenen Akteur aufzuwerten.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich bald zeigen. Müller will nach der Klub-WM seine Entscheidung bekanntgeben.