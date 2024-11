Mit 453 km/h: Das ist das schnellste Cabrio der Welt

Dieses Auto bricht alle Rekorde. Ein Bugatti ist das schnellste Cabrio der Welt.

Es ist ein unglaublicher Geschwindigkeitsrekord.

Oben ohne und mit 453 km/h, das ist eine Ansage. Der alte Rekord lag bei 408 km/h und wurde jetzt übertroffen. 2023 kam der 1200 PS starke Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse auf diese Geschwindigkeit.

Neue Bestmarke

Sein Nachfolger hat diese Bestmarke jetzt geradezu pulverisiert. Am 9. November war es dann so weit. Ein 1600 PS starker Bugatti mit 8,0-Liter-W16 startete. Es handelte sich um ein W16 Mistral World Record Car, so Bugatti. 14 Millionen Euro kostet das Fahrzeug und bietet in Sachen Geschwindigkeit alles, was das Herz begehrt. Schneller geht es nicht! Gesteuert wurde die Rekordfahrt von Bugatti-Testfahrer Andy Wallace, der Routinier und Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

Das sind die besten Bilder der Rekordfahrt:

© bugatti

Die Bugatti-Rekord-Fahrt!