Liam Payne: So läuft das Star-Begräbnis ab

Heute wird der Sänger in seiner Heimat Großbritannien zur Ruhe gebetet. Viele Weggefährten und Familienmitglieder nehmen Abschied.

Liam Paynes Beerdigung findet heute in den Home Counties, den Grafschaften Englands statt. Erwartet wird, dass alle vier seiner ehemaligen Bandkollegen von One Direction ihm bei der Zeremonie die letzte Ehre erweisen. Der 31-jährige Sänger verstarb vor etwas mehr als einem Monat, am 16. Oktober, an den Folgen schwerer Kopfverletzungen, die er sich bei einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock in Buenos Aires zugezogen hatte.

Mehr lesen:

Tragödie hätte verhindert werden können

Sein tieftrauriger Vater Geoff brachte die sterblichen Überreste seines Sohnes vor zwei Wochen nach Großbritannien zurück, nachdem die argentinischen Behörden ihre Untersuchungen zu den Umständen seines Todes abgeschlossen hatten. Im September war Payne gemeinsam mit seiner Freundin Kate Cassidy nach Argentinien gereist, um den Auftritt seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan zu sehen und seinen engen Freund Rogelio „Roger“ Nores zu treffen. Er hatte seinen Aufenthalt verlängert, um sein US-Visum zu erneuern, als die Tragödie geschah.

Das "CasaSur"-Hotel in Buenos Aires. © JUAN MABROMATA / AFP ×

Familie bittet um Privatsphäre

Heute wird Payne im engsten Kreis von Familie und Freunden in einer privaten Trauerfeier beigesetzt. Im Anschluss daran findet ein kleiner Empfang statt. In den frühen Morgenstunden wurden vor dem Eingang der Kirche, in der die Trauerfeier stattfindet, wunderschöne Blumenarrangements aufgestellt, während die letzten Vorbereitungen getroffen wurden.

Eine Quelle berichtete der Sun: „Seine Familie hat alles darangesetzt, einen würdevollen Abschied zu gestalten und Liam die Ehre zu erweisen, die er verdient. „Für die Welt mag Liam ein internationaler Superstar gewesen sein, doch für Geoff und Karen wird er immer ihr kleiner Junge bleiben. Es wird ein unglaublich schwerer Tag für sie.“

© Getty ×

Auch die ehemaligen Mitglieder von One Direction – Harry Styles (30), Niall Horan (31), Zayn Malik (31) und Louis Tomlinson (32) – werden erwartet, um ihrem Freund ein letztes Lebewohl zu sagen.