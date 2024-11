Liam Paynes (†31) vermeintlicher Drogen-Dealer packt über gemeinsame Nacht aus!

Der argentinische Kellner erzählt von mehreren Treffen - er habe ganze Nächte mit dem Sänger verbracht

Gegen den argentinischen Kellner Braian Nahuel Paiz stehen schwere Vorwürfe im Raum, denn er soll Liam Payne (†31) kurz vor dessen Tod mit Betäubungsmitteln versorgt haben. Die Polizei ermittelt seit Tagen. In einem TV-Interview verriet der Mann jetzt jedoch, wie die Treffen mit Liam abliefen und beteuert seine Unschuld. Der toxikologische Bericht hatte ergeben, dass Payne vor seinem Tod Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtige Medikamente zu sich genommen hat. Von wem hatte er diese?

Kellner beteuert Unschuld

Der vermeintliche Drogendealer gibt in dem Interview zu, dass er den Sänger im CasaSur Palermo getroffen habe, um mit ihm Drogen zu konsumieren. Er habe aber weder Geld dafür verlangt, noch habe er Betäubungsmittel dabei gehabt. Laut dem 24-jährigen Kellner habe man sich ein paar Tage zuvor in einem Restaurant kennengelernt. "Ich habe Leute sagen hören, er hätte Drogen genommen, aber die Wahrheit ist, dass er, als er in das Restaurant kam, in dem ich arbeitete, bereits unter der Wirkung von Drogen stand und eigentlich nichts gegessen hat."

Braian Nahuel Paiz verbrachte eine Nacht mit Liam Payne © Telefe Notificas / YouTube ×

Wie es zur Kontaktaufnahme kam verrät er ebenfalls: "Es gab einen Moment, in dem er auf mich zukam und mich nach meinen Kontaktdaten fragte. Ich gab ihm ein Instagram-Konto und danach schickte er mir Nachrichten, weil er Drogen nehmen wollte, obwohl er bereits Betäubungsmittel konsumiert hatte."

Das "CasaSur"-Hotel in Buenos Aires. © JUAN MABROMATA / AFP ×

Kellner Braian Nahuel Paiz spricht über die Treffen mit Liam Payne © Tele Noficas / YouTube ×

Die letzte gemeinsame Nacht

Er habe ihn das letzte Mal am Sonntag, den 13. Oktober im Hotel getroffen. Die beiden hätten die Nacht miteinander verbracht. "Er war überhaupt nicht aggressiv, er hat sich mir gegenüber wirklich gut benommen, er war wirklich nett. Er hat mich gefragt, ob es mir gut geht. Ich habe alle Nachrichten, in denen wir das zweite Treffen vereinbart haben. Ich habe nichts gelöscht. Ich habe Nachrichten bekommen, in denen er mir Geld anbietet, weil er anscheinend daran gewöhnt war, für alles Geld anzubieten, aber ich habe nie etwas angenommen." Am 16. Oktober stürzte Liam Payne dann vom Balkon des Zimmers, in dem die beiden noch gemeinsam feierten. Selbstmord konnte die Polizei ausschließen. Jetzt wird weiter ermittelt.