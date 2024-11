Liam Payne: Polizei sucht jetzt nach verschwundener Rolex

Vor seinem tragischen Tod trug der Sänger noch seine 30.000 Euro Rolex - jetzt ist sie verschwunden

Immer mehr Rätsel um den Tod des One Direction-Superstars Liam Payne. Am 16. Oktober stürzte er vom Balkon seines Hotels in die Tiefe. Seit Wochen versucht die Polizei die letzten Stunden in seinem Leben zu rekonstruieren und stößt dabei auf immer neue Ungereimtheiten.

Liam Payne © Getty ×

Zuerst kam ans Licht, dass bis kurz vor seinem Tod zwei Prosituierte mit Payne am Zimmer feierten. Dann nahm die Polizei drei Personen fest, die "in Zusammenhang mit seinem Tod" stehen, bzw. den Sänger mit Drogen versorgt haben sollen. Jetzt sticht ein weiteres Detail ins Auge der Ermittler.

Liam Paynes goldenen Rolex © Getty ×

Auf den Überwachungskameras im Hotel ist zu sehen, dass Liam Payne noch 2-3 Stunden vor seinem Tod eine rund 30.000 Euro teure Rolex am Handgelenk trug. Nach seinem Balkon-Sturz fehlte diese aber. Das noch immer versiegelte Hotelzimmer wurde bereits durchsucht, aber die Uhr nicht gefunden. Auch die Wohnungen der drei Festgenommenen und der beiden Prostituierten wurden bereits durchsucht - ohne Ergebnis.

Jetzt will die Polizei, die davon ausgeht, dass die Uhr gestohlen wurde, das Hotelzimmer noch einmal und noch gründlicher durchsuchen, damit Schlampereien ausgeschlossen werden können.