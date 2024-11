Drei Festnahmen nach Tod von Liam Payne

Nach dem tragischen Tod von Liam Payne, der von einem Hotelbalkon in Argentinien gestürzt ist, gab es drei Festnahmen.

Die Ermittlungen rund um Liam Payne († 31) laufen auch drei Wochen nach dessen tragischem Tod weiter auf Hochtouren. Medienberichten nach hat die Polizei nun drei Verdächtige festgenommen.

Zwei der drei verhafteten Männer sind Hotel-Mitarbeiter, der dritte ein Freund des Verstorbenen. Es wird angenommen, dass sie Payne Drogen verkauft haben, bevor dieser sein Leben verlor.

Am 16. Oktober 2024 verstarb das einstige Mitglied der Boyband "One Direction" völlig überraschend in Buenos Aires. Er ist vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt und kurz darauf leblos aufgefunden worden.