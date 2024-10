Liam Payne: Diese Abschiedsworte gehen unter die Haut

Ihr Schmerz ist unermesslich: Nach dem plötzlichen Tod von Liam Payne trauern Sängerin Cheryl, die Mutter seines siebenjährigen Sohnes, und seine Freundin Kate Cassidy mit berührenden Worten um den einstigen One-Direction-Sänger.

Es war eine Nachricht, vor der Sängerin Cheryl (41) die letzten Jahre wohl große Angst hatte: Ihr Ex-Freund Liam Payne, der Vater ihres Sohnes Bear (7), ist am 16. Oktober mit nur 31 Jahren plötzlich verstorben. Der ehemalige Sänger der Boyband One Direction stürzte in Argentinien vom Balkon seines Hotelzimmers 14 Meter in die Tiefe. Es deutet alles darauf hin, dass Payne zum Zeitpunkt der Tragödie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Er hat jahrelang mit Suchtproblemen gekämpft und offen über seine Krankheit gesprochen.

Große Trauer

Cheryl trennte sich 2018 von Liam Payne. Durch ihren Sohn Bear blieben die beiden verbunden. © Getty Images ×

Zweieinhalb Jahre führten Cheryl, die als Mitglied der Castingband Girls Aloud berühmt geworden ist, und Liam eine Beziehung, die wegen des Altersunterschieds von zehn Jahren für einen Skandal sorgte. Im Sommer 2018, als ihr Sohn etwas über ein Jahr alt war, trennten sie sich. Paynes Tod beschreibt Cheryl in einem Statement auf Instagram als „erderschütterndes Ereignis“. Während sie versucht, ihre eigene Trauer zu bewältigen, muss Cheryl für Bear da sein, der seinen Vater verloren hat. Sie erinnert daran, dass Liam nicht nur ein Star war, sondern auch „ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für seinen siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der sich nun der Realität stellen muss, seinen Vater nie wieder zu sehen.“ Daher bittet sie Rücksicht darauf zu nehmen, dass Liam Payne vor allem ein Mensch war, den sie verloren haben, und hofft, man lässt ihn in Frieden ruhen.

Letzte Liebe

Kate Cassidy war bis zu seinem Tod mit Liam liiert. © Getty Images ×

Um Rücksicht und den Raum, ihren Verlust im Privaten verarbeiten zu können, bittet auch Influencerin Kate Cassidy (25). Sie war seit zwei Jahren mit dem Musiker liiert und hatte ihn auf seine Reise nach Argentinien begleitet, musste aber früher nach Hause zurückkehren und ihn alleine in Buenos Aires zurücklassen, um sich um den gemeinsamen Hund zu kümmern. „Nichts an den letzten Tagen hat sich real angefühlt“, schrieb Kate auf Instagram und fuhr an Payne gerichtet fort: „Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich will, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben. Ich liebe dich, Liam.“

Abschiedsworte

Mit der Boyband One Direction wurde Liam Payne als Teenager zum Superstar. © Getty Images ×

Zutiefst betroffen haben sich auch die früheren Bandkollegen Paynes gezeigt. „Die Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben, werden für immer zu den wertvollsten meines Lebens gehören“, schrieb Harry Styles (30), „Ich werde ihn immer vermissen, meinen lieben Freund.“ Niall Horan (31), den Liam in Argentinien getroffen hat, zeigte sich am Boden zerstört und erinnerte sich an die besondere Freundschaft, die sie verbunden hat. Wie groß der Schmerz sitzt, zeigt, dass One-Direction-Sänger Zayn Malik (31) seine für Oktober geplanten US-Auftritte auf Jänner verschoben hat. „In Anbetracht des herzzerreißenden Verlustes“ kann und will er jetzt nicht auf der Bühne stehen.