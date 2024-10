One Direction-Star Liam Payne (31) gestorben

Tragischer Todesfall.

Das ehemalige One Direction-Mitglied Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires gestorben, berichten lokale Medien.

Sturz aus dem Fenster

Berichten zufolge stürzte der Popstar aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Mehrere Zeugen berichteten, dass Payne am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr aus seinem Zimmer im CasaSur Palmero Hotel gefallen sei.

Einsatzkräfte vor Ort

Es wird angenommen, dass Rettungskräfte vor dem Hotel anwesend sind, wo am Unfallort ein rotes Zelt aufgebaut wurde. Die Ermittlungen zum Tod des 31-Jährigen dauern an. Der Sänger wurde kürzlich beim Besuch des Konzerts seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan Anfang des Monats gesehen.

Legenden-Band

Der 31-Jährige wurde 2010 auf XFactor mit seinen ehemaligen Bandkollegen Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles und Louis Tomlinson berühmt. Im September desselben Jahres erschien die erste Single von One Direction mit „What Makes You Beautiful“, die auf Platz eins der britischen Single-Charts landete, nachdem sie die am häufigsten vorbestellte Single von Sony Music Entertainment in der Geschichte geworden war.

Debütalbum wurde Bestseller

Ihr Debütalbum Up All Night war ebenfalls ein Bestseller und wurde das am schnellsten verkaufte Debütalbum Großbritanniens im Jahr 2011. Die Platte führte zu ihrer ersten Tournee, die im Dezember in Großbritannien begann. Nachdem Malik 2015 seinen Austritt aus der Band bekannt gab, ging die Band getrennte Wege.

50 Millionen verkaufte Platten

Die Star-Band gewannen fünf Brit Awards und vier MTV Video Music Awards, verzeichnete über drei Milliarden YouTube-Aufrufe, 50 Millionen verkaufte Platten weltweit und häufte ein geschätztes Vermögen von 130 Millionen US-Dollar an.