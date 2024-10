Auf Wunsch von Charles: Harry und Meghan kehren England den Rücken

Harry und Meghan kaufen ein Ferienhaus in EUROPA, nachdem Charles sie gebeten hatte, ihren britischen Stützpunkt Frogmore Cottage aufzugeben.

Als der Herzog und die Herzogin von Sussex von König Charles aus ihrem Cottage in Windsor vertrieben wurden, blieben sie ohne Zuhause zurück. Das mittlerweile in Kalifornien ansässige Ehepaar hat jedoch dafür gesorgt, dass es auf dieser Seite des Atlantiks weiterhin Fuß fasst - in Europa.

Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen sich Prinz Harry und Meghan ein Haus in Portugal gekauft haben. Die beiden sind nicht die einzigen Royals, die ein portugiesisches Anwesen besitzen: Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben auch ein Haus im CostaTerra Golf and Ocean Club, einer Luxusanlage mit 300 Anwesen am Meer in Melides, südlich von Portugiesische Hauptstadt, Lissabon.

Goldenes Visum

Durch den Kauf des Hauses in Portugal konnten die Sussexes möglicherweise ein sogenanntes Goldenes Visum erwerben, mit dem sie visumfreien Zugang zum Schengen-Raum der Europäischen Union hätten.

Flucht nach Portugal

Für Meghan, die US-Staatsbürgerin ist, könnte dies eine große Anziehungskraft gewesen sein. Als sich das Paar im November 2017 verlobte, sagte der Kensington Palace, Meghan werde zu gegebener Zeit die britische Staatsbürgerschaft beantragen, wobei ein Sprecher bestätigte, dass „sie den Prozess durchlaufen wird, der mehrere Jahre dauern wird“. Jetzt scheint alles anders und die beiden haben auf Wunsch von König Charles England den Rücken gekehrt und sind nach Portugal geflüchtet.