Liam Payne (†31): Verdächtiger traf Sänger drei Stunden vor seinem Tod

Letzte Woche wurden drei Personen festgenommen und verhört. Sie werden verdächtigt, dass sie etwas mit Liam Paynes (†31) Todes-Sturz zu tun haben. Selbstmord konnte ja bereits von der Polizei ausgeschlossen werden. Jetzt soll ein neues Überwachungsvideo einen der Verdächtigen in Bedrängnis bringen. Es zeigt, wie sich der einstige "One Direction"-Star drei Stunden vor seinem Tod mit einem Angestellten des CasaSur Palermo Hotels trifft.

Drogenlieferung

Ezequiel David Pereyra schüttelte Liam Payne vor einem Aufzug die Hand und plauderte mit ihm. Er wird jetzt beschuldigt, ihm die Drogen geliefert zu haben, die ihn so benommen machten. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass der Sänger zum Todeszeitpunkt vollgepumpt war mit Antidepressiva, Alkohol und Kokain. Wie "TMZ" berichtet, soll die Polizei noch nicht bestätigt haben, dass es sich in dem Video um den Verdächtigen Pereyra handelt.

Hotelmitarbeiter unter Verdacht

Die Ermittler sollen mittlerweile davon ausgehen, dass die Drogen in Seifenbehältern an Liam Payne geliefert wurden. Daher werden hauptsächlich Hotelmitarbeiter verdächtigt. Schließlich haben nur sie Zugang zu den Toiletten-Artikeln.

Begräbnis in zehn Tagen

Die Beerdigung soll in zehn Tagen stattfinden. Das berichtet ein Insider gegenüber "The Sun". Die Quelle nennt aber kein genaues Datum: „Die Pläne für Liams Beerdigung sind in Bewegung und ein Datum wurde bereits festgelegt. Seine Familie ist entschlossen, die Dinge so privat wie möglich zu halten, damit sie trauern können. Aber sie verstehen das weltweite Interesse.“