Amazon: Das sind die meistverkauften Produkte in Österreich

Diese Produkte wurden in den letzten 25 Jahren am öftesten bestellt.

Vor ziemlich genau 25 Jahren gibt es Amazon in Österreich. Das erste Amazon Paket wurde im Oktober 1998 ausgeliefert. Es handelte sich um ein Buch mit dem Titel „Die Bildhauerin” von Minette Walters, das ein österreichischer Kunde bei Amazon.de bestellte. Das literarische Werk wurde als Geschenk verpackt und nach Wien geschickt.

Anlässlich des Jubiläums hat Amazon die Bestseller der letzten 25 Jahre veröffentlicht. Die Ranglisten bieten Einblicke in die Einkaufstrends seit 1999 und beleuchten die gefragtesten Produkte in Kategorien wie DVDs, Musik, Bücher, Beauty, Spielzeug und mehr. Bemerkenswert ist, dass zahlreiche österreichische Produkte die Bestsellerlisten dominieren. So ist das Spiel Activity des Wiener Spieleherstellers Piatnik das meistverkaufte Spiel der letzten 25 Jahre in Österreich, und mehrere Bücher österreichischer Autorinnen und Autoren finden sich unter den 25 meistverkauften Büchern. Auch österreichische Musikstars wie die Rockband Wanda und die Zisterzienser-Mönche aus Heiligenkreuz zählen zu den Top-CD-Alben des vergangenen Vierteljahrhunderts.

Die 25 beliebtesten Produkte der Österreicher in den letzten 25 Jahren (in alphabetischer Reihenfolge)

• Amazon Kindle Paperwhite Lederhülle

• Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase

• Apple AirTag

• Apple EarPods

• Babynahrung von Milupa, Anfangsmilch 1

• Batterien verschiedener Marken und Größen, wie von Varta, Duracell und Amazon Basics

• Braun ThermoScan 7 Ohrthermometer

• Bürozubehör wie Druckerpatronen HDMI Kabel, Amazon Basics oder Speicherkarten

• Crocs Unisex Crocband Clogs

• Echo Dot (3. Gen./4. Gen/5.Gen) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa

• Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung sowie ohne Sprachsteuerung

• Instax Mini Film Standard

• Kaffeebohnen von Lavazza

• Kindle Paperwhite eReader

• Küchenzubehör wie De'Longhi Original Wasserfilter, SodaStream Sirup oder Vakuumierbeutel von Caso

• Pampers Baby Windeln in verschiedenen Größen sowie Pampers Feuchttücher

• Reinigungsbedarf von Swiffer

• RUF Porridge 65g Beutel

• Schwarzkopf Igora Royal Premium-Haarfarbe, 1er Pack (1 x 60 g)

• Spannbetttuch von Amazon Basics

• Tageslinsen Aqua Comfort Plus von Dailies

• Anker 24W 2 Port USB Ladegerät mit PowerIQ Technologie

• WAGO® Verbindungsklemmen mit Hebel

• Amazon Basics Druckerpapier, DIN A4, 80 g/m², Weiß

• Oral-B CrossAction Aufsteckbürsten



Top 25 beliebteste Musik-Alben

• 21 – Adele

• 25 – Adele

• ÷ Divide (Deluxe Edition) – Ed Sheeran

• Gold - Greatest Hits – ABBA

• Amore – Wanda

• Back to Black – Amy Winehouse

• Best of - Udo Jürgens

• Chant-Music for Paradise –Die Zisterzienser Mönche vom Stift Heiligenkreuz und Gregorianik

• Christmas (inkl. 4 Bonus Tracks) – Michael Bublé

• Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder - Kinderlieder und Babylieder – S.Sommerland, K.Glück und Die Kita-Frösche

• Die 30 besten Schlaflieder für Kinder - S.Sommerland, K.Glück und Die Kita-Frösche

• Die 30 besten traditionellen Kinderlieder - mit Liedtexten und Noten - S.Sommerland, K.Glück und Die Kita-Frösche

• Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder mit Texten zum Mitsingen - S.Sommerland, K.Glück und Die Kita-Frösche

• Die 30 besten Partylieder – S.Sommerland, K.Glück

• Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren

• Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren - Die Lieder (Frozen)

• Elvis 30 No.1 Hits – Elvis Presley

• Farbenspiel – Helene Fischer

• Greatest Hits - Guns N`Roses

• Mein Apfelbäumchen – Reinhard Mey

• Only by the Night – Kings of Leon

• Queen Greatest Hits I, II & III - Platinum Collection – Queen

• This Is the Life – Amy Macdonald

• Weihnachten (2CD) (mit dem Royal Philharmonic Orchestra) – Helene Fischer

• Zaz

Top 25 beliebteste Bücher

• Backen mit Christina: Christina Bauer

• Befreite Lust: Roman (Shades of Grey, Band 3) – E L James

• BLACKOUT - Morgen ist es zu spät: Roman - Der SPIEGEL-Bestseller verfilmt als Serie mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle – Marc Elsberg

• Das Café am Rande der Welt: eine Erzählung über den Sinn des Lebens – John Strelecky`s

• Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme – Stefanie Stahl

• Das kleine Ich bin ich: Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 1972 – Mira Lobe

• Der Ernährungskompass – Bas Kast

• Der Grüffelo: Vierfarbiges Pappbilderbuch – Axel Scheffler

• Der Lebensfreude-Kalender 2024

• Die fünf Sprachen der Liebe - Wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt – Gary Chapman

• Die Gesetze der Gewinner: Erfolg und ein erfülltes Leben – Bodo Schäfer

• Eine kurze Geschichte der Menschheit – Yuval Noah Harari

• Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe: Roman – E L James

• Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen: Roman – E L James

• Fit ohne Geräte: Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht – Mark Lauren

• Gut gegen Nordwind – Daniel Glattauer

• Jetzt! Die Kraft der Gegenwart – Eckhart Tolle

• Mach dieses Buch fertig: Erweiterte Neuausgabe – Keri Smith

• The Big Five for Life: Was wirklich zählt im Leben – John Strelecky

• The Secret - Das Geheimnis – Rhonda Byrne

• tiptoi® Meine schönsten Kinderlieder (tiptoi® Bilderbuch) – Cee Neudert

• Vielleicht - Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns - Koby Yamada

• Was ich an dir liebe: Eine originelle Liebeserklärung zum Ausfüllen und Verschenken – Alexandra Reinwarth

• Weber's Grillbibel (Weber's Grillen) – Jamie Purviance

• Wieso? Weshalb? Warum? junior, Band 52: Zähne putzen, Pipi machen (Wieso? Weshalb? Warum? junior, 52) – Frauke Nahrgang

Amazon wirbt zudem auch bereits mit der Black-Friday-Woche, die bereits an diesem Donnerstag startet.