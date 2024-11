WM-Matchball: Max Verstappen greift nach 4. WM-Titel

Max Verstappen kann sich in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister krönen. Beim spektakulären Nachtrennen reicht dem Red-Bull-Piloten ein Platz vor Lando Norris, um die Entscheidung drei Rennen vor Saisonende zu sichern.

Max Verstappen steht kurz vor einem historischen Triumph. Drei Rennen vor Saisonende hat der 27-jährige Red-Bull-Pilot alles in der eigenen Hand: Beim nächtlichen Grand Prix von Las Vegas, der am Samstag um 22.00 Uhr Ortszeit (Sonntag, 7.00 Uhr MEZ/live sport24-Liveticker) stattfindet, reicht ein Platz vor seinem einzigen verbliebenen Rivalen Lando Norris, um den vierten WM-Titel in Serie perfekt zu machen.

Historische Chance für Verstappen

Mit einem Vorsprung von 62 Punkten in der Gesamtwertung geht Verstappen entspannt in das Rennen auf dem Stadtkurs in Paradise. "Wir nehmen jedes Rennen, wie es kommt", erklärte der Niederländer gelassen vor dem Start. Sollte Norris nicht mindestens drei Punkte aufholen, würde Verstappen vorzeitig Weltmeister.

Der Rennkurs in Las Vegas führt über den weltberühmten Strip und bietet eine spektakuläre Kulisse für einen möglichen Titel-Triumph. Verstappen hat gute Erinnerungen an die Strecke: Im Vorjahr gewann er das Rennen, während Norris nach einem Crash früh ausschied.

Reifenmanagement entscheidend

Die nächtlichen Bedingungen und die kühlen Temperaturen stellen die Fahrer vor besondere Herausforderungen. "Es wird darauf ankommen, die Reifen zu managen", sagte Verstappen, der zuletzt in Brasilien mit einer beeindruckenden Aufholjagd von Startplatz 17 erneut seine Klasse bewies.

Sollte Verstappen den Titel nicht in Las Vegas sichern, bietet sich beim nächsten Sprint-Wochenende in Katar eine weitere Gelegenheit. Im Vorjahr krönte sich Verstappen in Katar zum Weltmeister.

Norris und McLaren mit eigenen Zielen

Für Lando Norris steht das WM-Duell mit Verstappen nicht mehr im Fokus. Nach einem enttäuschenden sechsten Platz in Brasilien will sich der McLaren-Pilot auf den Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft konzentrieren. Der britische Traditionsrennstall liegt aktuell 36 Punkte vor Ferrari und könnte den ersten Titel seit 1998 holen.

Wechsel in der Rennleitung

Abseits der Strecke gibt es eine wichtige Veränderung: Die FIA hat überraschend den bisherigen Rennleiter Niels Wittich abgesetzt. Rui Marques, der zuvor in der Formel 2 und Formel 3 tätig war, übernimmt die Position für die letzten Rennen der Saison.

Weltcup-Kalender der Formel 1

Verbleibende Rennen der Saison 2024

16.11. Las Vegas (USA) – Nachtrennen

Las Vegas (USA) – Nachtrennen 23.11. Katar – Sprint-Wochenende

Katar – Sprint-Wochenende 1.12. Abu Dhabi – Saisonfinale

