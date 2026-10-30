Derby-Mythos: Wie gefährlich ist der Underdog wirklich?

Das Derby hat seine eigenen Gesetze! Und damit fünf Euro ins Phrasenschwein. Eine klare Ausgangslage bereitet den Fans des Favoriten aber oft Kopfzerbrechen. Zurecht?

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Wie gefährlich ein Wiener Derby selbst für den Favoriten sein kann, das erfuhr Peter Stöger in der letzten Saison am eigenen Leib.

Als Tabellenführer und mit fünf Siegen aus sieben Spielen ging der Rapid-Trainer ins Derby, wo ihm der Fünfte eine 1:3-Pleite aufbrummte. Von da an ging es nur mehr bergab.

Öfter gewonnen als verloren...

Es ist eine von vielen Geschichten, die unterstreicht, wieso die Fans des favorisierten Teams oft mit großer Nervosität in das Städteduell gehen. Doch wie oft schockte der Underdog wirklich? Werfen wir einen Blick in die Historie.

Seit Beginn der Saison 2018/19 trafen Austria Wien und der SK Rapid 24 Mal aufeinander. In zehn Fällen konnte das vor dem Kracher besser platzierte Team als Sieger vom Platz gehen.

...aber auch einige Remis

Im Vergleich: Nur viermal gewann die vermeintlich schwächere Elf. Auf den ersten Blick ein klarer Fall. Zählt man allerdings die Unentschieden hinzu, die gerade in extremen Diskrepanzen auch einen Erfolg für den Underdog darstellen können, sind Favoritensiege in der Unterzahl.

Natürlich haben einzelne Spiele auch eigene Narrative, wie zum Beispiel den Heimvorteil oder verletzte Spieler. Dennoch zeigt dieser grobe Blick, dass die Angst nicht ganz umsonst besteht.

Rapid ist also gewarnt

Das am Anfang angeführte Beispiel ist natürlich ein Extrem in die eine Richtung, in die andere Richtung geht es aber ebenso. So gesehen beim Derby in Wien-Favoriten 2018, als die Austria (Fünfter) den grün-weißen Nachbarn (Achter) unter Dietmar Kühbauer mit 6:1 nach Hause schickte.

Thomas Letschs größter Erfolg bei der Austria: Das 6:1 im Wiener Derby © APA/HANS PUNZ

Oder in der Saison 2023/24, als Rapid (Sechster) den Heimfluch gegen die Violetten (Achter) nach zehn Jahren mit einem 3:0 ablegen konnte.

In der aktuellen Form von Johannes Hoff Thorups Team ist aber ohnehin nicht davon auszugehen, dass der Tabellenführer den Elften trotz seiner Krise unterschätzen wird.